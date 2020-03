Coronavirus, i medici del San Paolo in prima linea

“Anche qui come in tutto il Lazio e in tutto il Paese tanti medici e infermieri stanno dando il massimo per noi, per sconfiggere il coronavirus. Facciamo tutti la nostra parte, rispettiamo le regole. E intanto, ancora una volta diciamo a tutti loro un grande grazie”. È la Regione Lazio a pubblicare una foto con il personale medico e infermieristico dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Ci uniamo al messaggio della Pisana.