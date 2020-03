Coronavirus, gli aggiornamenti. I contagi nel Lazio salgono a 53

“Il numero dei deceduti oggi è 49. Le persone decedute hanno una fragilità e diverse patologie. I Guariti sono 109, in totale 523. I positivi sono 3916, di questi 1060 sono in isolamento domiciliare, 2394 sono ricoverati con sintomi e 462 sono in terapia intensiva. Complessivamente, il totale dei guariti è l’11,28% del totale. I deceduti sono il 4,25%”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli. Il totale dei decessi per l’epidemia è 197. Nel Lazio il numero dei contagi sale a 53, di cui 8 in terapia intensiva e 26 ricoverati ma con sintomi leggeri.