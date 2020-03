Coronavirus, fila alle Poste a Santa Marinella

“Segnaliamo al Sindaco e al Direttore delle Poste di Santa Marinella, la assoluta insufficienza della disponibilità degli orari di accesso agli uffici postali per l’utenza del territorio, considerate le attuali disposizioni vigenti. È una evidenza che già da qualche giorno si è manifestata, inoltre, nei giorni a venire potrebbe risultare addirittura ancor più problematica per il pagamento delle pensioni. I tempi di attesa sono lunghi, non sono previste panchine o numerazioni salva fila all’esterno e l’assembramento tra utenti, persone che passano e lavoratori sono aspetti che vanno assolutamente affrontati e risolti immediatamente. Ci auguriamo che, così come si è stati sferzanti con i cittadini sulla questione del rimanere a casa, si raccolga immediatamente questo appello, al fine di migliorare sia il servizio che le condizioni di lavoro degli impiegati. Le due foto allegate, per motivi di riservatezza, non contengono tutti coloro che erano in attesa ma possiamo segnalare a riguardo che erano molti di più”, lo segnala il Direttivo del Centro Studi Aurhelio.