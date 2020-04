Coronavirus, faccia a faccia Tedesco-Quintavalle per scongiurare chiusura San Paolo

Incontro urgente questa mattina fra il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco e il dirigente della AslRoma4 Giuseppe Quintavalle. Ordine del giorno la complicatissima (si spera ancora non drammatica) situazione dell’ospedale San Paolo. Dopo il cluster del Reparto di Medicina, i numerosi contagi da Covid-19 al personale sanitario (oramai decimato) e ai pazienti ora ci si è messa anche la tegola dei 4 neonati infetti e trasferiti al Bambin Gesù di Palidoro. Contagiati forse durante la vaccinazione. Da capire se le condizioni siano ancora in sicurezza per andare avanti e se sarà possibile evitare l’estrema ratio della chiusura della struttura. Uno scenario decisamente da incubo.