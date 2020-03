Coronavirus, elenco contagiati arrivato. Domani parte il “nuovo” porta a porta

“La AslRoma4 mi ha fornito l’elenco, ovviamente lo ha dato soltanto al sottoscritto e sarà mantenuta una privacy totale. Per noi però era fondamentale capire lo stato delle cose, in modo da poter organizzare la raccolta dei rifiuti nella nostra città. Un servizio determinante che non può assolutamente andare in crisi, a maggior ragione nella fase di emergenza che stiamo affrontando e che dovremo affrontare chissà per quanto tempo ancora”. Lo dichiara il sindaco Ernesto Tedesco a proposito di un file, quello che riguarda tutti i casi positivi al Covid-19, oltre alle persone in sorveglianza domiciliare. Un passaggio obbligato quello di conoscere tutte le persone fin qui contagiate, in modo da poter impostare il nuovo porta a porta, come da avviso pubblico firmato dallo stesso primo cittadino qualche giorno fa. Quindi per quanto riguarda i rifiuti prodotti in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone da coronavirus o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di continuare a fare la raccolta differenziata. Per i rifiuti prodotti invece in abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, la raccolta differenziata va interrotta.