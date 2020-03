Coronavirus, ecco il calendario delle sanificazioni a Civitavecchia

Prosegue l’opera di sanificazione programmata dall’Amministrazione comunale. Un capillare calendario è stato messo in campo davanti all’emergenza Covid-19, attraverso personale e mezzi della Csp e all’affidamento, da parte dell’Assessorato all’Ambiente diretto da Manuel Magliani, di parte del servizio a una società cooperativa specializzata nel settore. Oggi, martedì 17 marzo si proseguirà con la sanificazione delle strade di Campo dell’Oro (via De Gasperi, largo Martiri di via Fani, via Toscana, piazzale Lombardia) e con la sanificazione di marciapiedi e arredi stradali nel quadrante compreso fra corso Centocelle (escluso perché già eseguito), viale Garibaldi (interno Ghetto ), via Buonarroti e via Annovazzi. Mercoledì 18 marzo è in programma l’intervento di sanificazione sulle strade del quartiere San Gordiano (largo Giovanni XXXIII, via Papacchini, piazzale Conad, via delle Sterlizie, ingresso via di San Gordiano fino a via del Tiro a Segno (Todis), mentre si interverrà su marciapiedi e arredi urbani del quadrante compreso fra Corso Centocelle (largo Arditi del popolo), viale Guido Baccelli, via Buonarroti, via Bramante, via Bruzzesi. Questo il commento del Sindaco Ernesto Tedesco: “Occorre ringraziare gli operatori, che in questo momento moltiplicano i loro sforzi, nella consapevolezza di lavorare nell’interesse di tutti i cittadini. L’Assessorato all’Ambiente ha messo in campo, in pochi giorni, un servizio approfondito”. Tutti gli interventi avranno luogo in orario serale-notturno. Si raccomanda ai cittadini di riparare oggetti e animali domestici, laddove possibile, all’interno delle abitazioni.