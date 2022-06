Coronavirus e la perdita dell’olfatto, ecco le prime risposte sulle cause

I ricercatori stanno finalmente facendo progressi nella comprensione di come il coronavirus SARS-CoV-2 causi la perdita dell’olfatto. Inoltre, una moltitudine di potenziali trattamenti per affrontare la condizione sono in fase di sperimentazione clinica, inclusi steroidi e plasma. Un tempo segno rivelatore della COVID-19, l’interruzione dell’olfatto sta diventando meno comune con l’evolversi del virus. “Le nostre caselle di posta non sono più inondate come una volta”, afferma Valentina Parma, psicologa del Monell Chemical Senses Center di Filadelfia, in Pennsylvania, la quale ha aiutato a rispondere alle disperate richieste dei pazienti durante i primi due anni della pandemia. Uno studio pubblicato il mese scorso ha intervistato 616.318 persone negli Stati Uniti che hanno avuto la COVID-19. Rispetto a coloro che erano stati infettati dal virus originale, il ricercatori hanno scoperto che le persone che avevano contratto la variante Alpha – la prima variante preoccupante che si era manifestata – avevano il 50% di probabilità in più di avere un’interruzione chemiosensoriale. Questa probabilità è scesa al 44% per la successiva variante Delta e al 17% per l’ultima variante, Omicron. Ma le notizie non sono tutte buone: una parte significativa delle persone infettate all’inizio della pandemia sperimenta ancora effetti chemiosensoriali. Uno studio del 2021 ha seguito 100 persone che avevano avuto casi lievi di COVID-19 e 100 persone che sono risultate ripetutamente negative. A più di un anno dalle infezioni, il 46% di coloro che avevano avuto la COVID-19 aveva ancora problemi di olfatto; al contrario, solo il 10% del gruppo di controllo aveva sviluppato una perdita dell’olfatto, ma per altri motivi. Inoltre, il 7% di coloro che erano stati infettati presentava ancora la perdita totale dell’olfatto (anosmia) alla fine dell’anno. Dato che oltre 500 milioni di casi di COVID-19 sono stati confermati in tutto il mondo, decine di milioni di persone probabilmente hanno problemi olfattivi persistenti. Per queste persone, l’aiuto non sembra arrivare abbastanza presto. Semplici attività come assaggiare il cibo o “annusare” i fiori, sono “davvero emotivamente dolorose”. Nel frattempo, si stanno esplorando molti trattamenti, spesso in piccoli studi clinici. Ma siamo ancora all’inizio, quindi l’unica cosa che la maggior parte dei ricercatori consiglia per ora è l’allenamento dell’olfatto. Ai pazienti vengono forniti campioni di sostanze dall’odore forte da annusare e cercare di identificare, con l’obiettivo di guidare il ripristino della segnalazione olfattiva. Tuttavia, il metodo sembra funzionare solo con persone che hanno una perdita parziale dell’olfatto. Ciò significa che aiuta circa un terzo delle persone che hanno subito un’interruzione chemiosensoriale dopo la COVID-19. Alla ricerca di trattamenti per tutti gli altri pazienti, molti ricercatori stanno esplorando gli steroidi. Tuttavia, i risultati sono stati finora abbastanza deludenti. Un’altra possibilità terapeutica è il plasma ricco di piastrine; questo è derivato dal sangue degli stessi pazienti ed è ricco di sostanze biochimiche che potrebbero indurre la guarigione. Uno studio pilota pubblicato nel 2020 ha seguito sette pazienti a cui era stato iniettato plasma ricco di piastrine nel naso: cinque hanno mostrato un miglioramento dopo tre mesi. Allo stesso modo, un preprint pubblicato nel febbraio di quest’anno ha seguito 56 persone e ha scoperto che il plasma ricco di piastrine le rendeva più sensibili agli odori. Ma questi sono “numeri davvero piccoli”, afferma Carl Philpott, specialista in naso e seni nasali presso l’Università dell’East Anglia, Norwich, Regno Unito. Un team con sede negli Stati Uniti sta ora lanciando uno studio più ampio. A differenza dei vaccini COVID-19, i quali sono stati testati a una velocità senza precedenti a causa dell’enorme sostegno del governo, i trattamenti per la disfunzione chemiosensoriale post-COVID stanno arrancando. Philpott è nelle prime fasi di un piccolo studio sulla vitamina A che precedenti esperimenti hanno suggerito potrebbe aiutare con altre forme di perdita dell’olfatto. “La realtà è che lo studio richiederà il resto dell’anno per essere eseguito e, probabilmente, ci vorrà fino alla metà del prossimo anno prima di analizzare i dati e riportarli”, commenta Philpott. M. Marshall. Nature News. COVID and smell loss: answers begin to emerge. 09 June 2022. La ricerca inviata dal dottor Gianni Ghirga.