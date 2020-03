Coronavirus e assembramenti in Porto, Lega: “Di Majo batta un colpo”

“Se di Majo c’è, batta un colpo. Ma è senz’altro un aspetto di preoccupazione per tutti gli operatori portuali in particolare, e per il territorio in particolare, che nello scalo marittimo si possano registrare circostanze come quella di ieri sera all’imbarco del traghetto per Barcellona. In una calca infernale, impensabile in situazioni di emergenza da epidemia come quella attuale, numerose persone hanno atteso per ore degli ordini che non arrivavano dalle autorità marittime. Soltanto l’arrivo del nostro Sindaco Ernesto Tedesco, con la collaborazione della Asl, ha permesso di risolvere il caso, altrimenti 80 persone, di cui quattro sospetti casi di coronavirus, si sarebbero imbarcate. In questa circostanza di grave emergenza, il presidente dell’Adsp è completamente assente e non si capisce cosa cosa faccia né cosa abbia intenzione di fare. È un lusso che, ora che si la crisi si va trasformando in dramma a causa del quadro internazionale e dell’emergenza sanitaria, non possiamo permetterci”, lo dichiara la Lega di Civitavecchia.