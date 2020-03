Coronavirus, due nuovi casi positivi a Tolfa

“IL COMUNE DI TOLFA HA APPENA RICEVUTO DALLA ASL LA NOTIZIA DI NUOVI 2 POSITIVI AL Coronavirus. I DUE STANNO BENE, APPARTENGONO ALLO STESSO NUCLEO FAMILIARE E SONO DA 6 GIORNI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE Cautelativo. Si sta procedendo a ricostruire la rete dei contatti per valutare le azioni di isoalmento previste nei protocolli sanitari. Coloro che rientrano in tale eventualità saranno contattati. L’Amministrazione Comunale è in costante contatto con le due pesone e con la Asl. I due nuovi casi si aggiungono a quelli già noti del 15 marzo e del 23 marzo, per un totale di n.6 concittadini contagiati ad oggi. SI RIBADISCE L’INVITO IMPERATIVO: RIMANERE TUTTI A CASA E LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO AI MOTIVI STRETTAMENTE NECESSARI. È L’UNICO MODO PER AFFRONTARE L’EMERGENZA: SUPERARE QUESTA FASE DIFFICILE DIPENDE DA OGNUNO DI NOI”. Lo dichiara il sindaco Luigi Landi.