Coronavirus, due decessi: un civitavecchiese di 68 anni e un santamarinellese di 82. Nessun nuovo contagio

La Regione Lazio ha appena comunicato i nuovi casi positivi riscontrati oggi nel territorio della Asl Roma 4. Si tratta di 7 casi così distribuiti: 1 a Civitella San Paolo, 6 ad Anguillara. Nessuno a Civitavecchia e comprensorio.

I decessi. Sono avvenuti 3 decessi, si tratta di un uomo di Civitavecchia di 68 anni paziente dell’hospice, una donna di 75 anni di Rignano Flaminio, un uomo di 82 anni di Santa Marinella paziente hospice. Una ragazzina di 13 anni di Cerveteri è guarita.

I tamponi. Dall’inizio della Pandemia sono stati effettuati 3034 tamponi. I tamponi effettuati al personale sanitario di tutta la Asl hanno coperto il 49,50% di tutto il personale sanitario dell’intera Asl, e il 94% degli operatori Sanitari del San Paolo.

3353 persone sono in sorveglianza domiciliare, mentre 1975 sono uscite dalla sorveglianza.

Lo schema. Si riporta di seguito il totale complessivo per comuni:

Allumiere: 15 positivi riscontrati di cui 2 decessi di cui 1 guarito per un totale di 12 positivi

Anguillara :19

Bracciano :21 positivi riscontrati di cui un decesso e 2 guariti per un totale di 18 positivi

Campagnano :15

Canale M: 9

Capena: 3 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 2 positivi

Cerveteri :34 positivi riscontrati di cui 2 decessi e 3 guariti per un totale di 29 positivi

Civitavecchia :192 positivi riscontrati di cui 18 decessi e 9 guariti per un totale di 165 positivi

Civitella San Paolo :1

Fiano R: 10 positivi riscontrati di cui 1 guarito per un totale di 9 positivi

Filacciano: 2

Formello: 9

Ladispoli :28 positivi riscontrati di cui 3 decessi per un totale di 25 positivi

Manziana :27 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 26 positivi

Mazzano R: 1

Morlupo: 2

Riano: 3 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 2 positivi

Rignano: 2 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 1 positivo

Sacrofano: 27 positivi riscontrati di cui 1 guarito per un totale di 26 positivi

Sant’Oreste: 2

Santa Marinella : 26 positivi riscontrati di cui 2 decessi per un totale di 24 positivi

Tolfa : 8 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 7 positivi. “Si fa presente – aggiunge la AslRoma4 – che eventuale disallineamento dei dati può essere dato da molteplici fattori”.