Coronavirus, due casi positivi anche a Tarquinia

Sono stati riscontrati due casi positivi, non residenti a Tarquinia ma domiciliati nella città della Tuscia e già messi in isolamento da giorni. “Invitiamo tutta la cittadinanza a mantenere la calma a rimanere a casa e a seguire le regole e le indicazioni che continuamente diffondiamo dai canali istituzionali. Come previsto dal protocollo sanitario le persone che sono state a stretto contatto con un caso dichiarato positivo, qualora avessero sintomi, vengono sottoposti a procedura ASL per il tampone”, lo rende noto il Comune di Tarquinia.