Coronavirus, dieci nuovi casi nella Tuscia. Uno a Tarquinia

Dieci nuovi casi accertati di positività al Covid-19 sono stati comunicati oggi dal policlinico Gemelli alla Asl di Viterbo. Dei nominativi pervenuti, già tutti in regime di isolamento domiciliare fiduciario, 5 sono cittadini residenti nel comune di Tuscania, 2 nel comune di Acquapendente, 2 a Bolsena e 1 a Tarquinia. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nella propria abitazione. Il team operativo coronavirus è a lavoro, in collaborazione con gli enti locali, per allargare, e definire ulteriormente, le maglie delle catene epidemiologiche già individuate, al fine di contenere la diffusione del virus e di porre in essere tutte le misure di prevenzione e di esecuzione dei test ritenuti necessari. Ad oggi le persone in isolamento domiciliare fiduciario nella provincia di Viterbo sono 483. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus già 340 cittadini hanno concluso il periodo di isolamento consigliato. In totale i casi accertati al COVID-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 79.