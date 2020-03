Coronavirus, deceduta donna di 88 anni alla Rsa di Civitavecchia

Sono 10 nuovi casi positivi nella ASL roma4. Deceduta una donna di 88 anni alla RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia. 898 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Isolata RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia che diventerà una struttura per pazienti covid19 in isolamento domiciliare. L’Ospedale San Paolo ha trasformato il reparto di medicina in reparto dedicato a covid19.

Si riportano di seguito i totali per Comuni dall’inizio dell’epidemia da Covid 19:

Allumiere : 2 positivi riscontrati di cui una persona deceduta, attuali 1 positivo

Anguillara :5

Bracciano: 5

Campagnano: 4

Canale monterano :7

Cerveteri : 14 positivi di cui 1 persona deceduta, attuali 13 positivi

Civitavecchia : 109 positivi riscontrati (inclusi pazienti Rsa Madonna del Rosario), di cui 6 persone decedute, per un totale attuale di 103 positivi.

Fiano Romano: 4

Formello :3

Ladispoli : 14 positivi, di cui una persona deceduta, per un totale di 13 positivi attuali.

Manziana: 17

Sacrofano :19

Sant’Oreste: 1

Santa Marinella: 13 positivi riscontrati, di cui una persona deceduta, per un totale attuale di 12 positivi.

Tolfa: 7