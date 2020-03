Coronavirus, controlli a tappeto della Polizia locale

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Civitavecchia diretto da Paolo Guiso, a seguito delle nuove disposizioni normative che hanno ulteriormente limitato la mobilità dei cittadini, al fine di contenere i rischi di diffusione del covid-19, hanno messo in atto numerosi controlli. Nell’ambito dei servizi effettuati, mediante posti di controllo con verifica di tutti gli occupanti dei veicoli in ingresso ed in uscita dalle città, gli agenti impegnati con numerose pattuglie hanno constatato, tramite la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione attestante le motivazioni, gli spostamenti di oltre 140 persone tutte risultate in regola. I servizi verranno intensificati ancor di più nel fine settimana per controllare il rispetto dell’Ordinanza del Ministero della Salute, ed in particolare per il possibile spostamento di cittadini che potrebbero recarsi dalla Capitale verso le località marine.