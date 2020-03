Coronavirus, Conte:”Restrizioni estese a tutta l’Italia”

“Il decreto che sto per firmare in sintesi si può chiamare” Resto a casa”. Restrizioni che dalla zona rossa vengono estese a tutta la penisola”. Lo dichiara il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa terminata poco fa. “Ci si potrà spostare solo per motivi di comprovata necessità di lavoro o salute”. Nel nuovo decreto, in vigore da domattina, scuole e atenei saranno chiusi almeno fino al 3 aprile mentre sono sospese anche tutte le manifestazioni sportive, compresa la serie A.