Coronavirus, calano i positivi a Fiumicino

"Ad oggi le persone che hanno contratto il virus sono 11 - spiega il sindaco Montino -, mentre sono 15 quelle in sorveglianza attiva. E' una buona notizia, perché registriamo un ulteriore calo rispetto all'ultimo aggiornamento in cui se ne contavano 14"

“La ASL RM3 ha mandato gli ultimi dati sui positivi al coronavirus tra i residenti in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Ad oggi le persone che hanno contratto il virus sono 11 – spiega il sindaco -, mentre sono 15 quelle in sorveglianza attiva”.

“E’ una buona notizia, perché registriamo un ulteriore calo rispetto all’ultimo aggiornamento in cui se ne contavano 14 – prosegue Montino -. Continuiamo a stare attenti e a seguire le regole d’oro per il contenimento del contagio: uso della mascherina, distanza interpersonale, frequente igiene delle mani”.