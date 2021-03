Coronavirus, boom di casi a Ladispoli: sono 41. A Civitavecchia “solo” 13. Lazio verso la zona rossa da lunedì?

Mentre si ricorrono le voci su una possibile zona rossa per il Lazio a partire da lunedì, la Asl dirama il bollettino odierno. “Anche oggi a causa del black out del server a cui si appoggia la piattaforma informatica di flusso dati, non ci è possibile fornire un comunicato completo”, specifica la Asl Roma4.

Oggi sul territorio sono stati riscontrati 134 positivi:

I positivi. Allumiere 1

Anguillara 4

Bracciano 1

Campagnano 4

Canale 1

Capena 4

Castlenuovo 4

Cerveteri 13

Civitavecchia 13

Fiano 9

Formello 18

Ladispoli 41

Manziana 1

Manziana 2

Mazzano 2

Morlupo 1

Nazzano 3

Riano 2

Rignano 5

Santa Marinella 3

Tolfa 2

Trevignano 1

I decessi. Si registrano 2 decessi con patologie

Gli isolati. 854 persone sono attualmente in isolamento domiciliare

I test. Tamponi ultime 24 h: Tamponi rapidi 702, Tamponi molecolari 192.