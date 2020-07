Coronavirus, avvertimento della Regione Lazio: “Usiamo la mascherina o saremo costretti a richiudere”

Lo dichiara l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna"

“Oggi registriamo un dato di 17 casi. Di questi 10 sono casi di importazione: 6 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso dall’Iraq, due dal Pakistan e uno dall’India. Rivolgo un appello all’utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui. Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna”. Lo dichiara l’assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.