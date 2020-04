Coronavirus, aumentano i casi a Fiumicino: ora sono 24

“Anche oggi la Asl RM3 mi ha comunicato i dati dei contagi da covid-19 nella nostra città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Purtroppo dobbiamo registrare un aumento perché in questo momento le persone positive nel comune sono 24 – spiega il sindaco – mentre sono 113 le persone in sorveglianza attiva perché contatti diretti dei positivi. Questa cifra esclude i casi registrati tra gli equipaggi delle navi”. “Nessuno dei nuovi casi – precisa Montino – è in alcun modo riconducibile alla vicenda degli equipaggi delle navi negli alberghi che restano un caso a parte. Tra i nuovi contagi di Fiumicino nessuno è mai entrato in contatto con gli ospiti degli alberghi, tanto è vero che nessuno dei nuovi casi è di Parco Leonardo”. “Ancora di più vale l’appello a rimanere a casa, anche se ci sono delle belle giornate – conclude il sindaco -. È di fondamentale importanza rispettare la direttiva che ci vuole tutti a casa se non per necessità reali come fare la spesa, andare a lavoro o questioni di salute. Fatelo, facciamolo tutti: restiamo a casa!”