Coronavirus, Asl: “Positivi a Civitavecchia costantemente monitorati. Quello di Santa Marinella in buone condizioni”

“Si comunica che attualmente nella nostra Asl sono tenuti in sorveglianza attiva 161 persone, sono stati effettuati 32 tamponi orofaringei, un paziente di Santa Marinella è risultato positivo, è in buone condizioni ed è rimasto in isolamento presso il suo domicilio. Contestualmente nella giornata odierna sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati a pazienti ricoverati presso l’ospedale San Paolo, tre pazienti sono risultati positivi. I tre pazienti positivi al San Paolo sono costantemente monitorati. Sono quindi 4 i casi riscontrati finora nel territorio aziendale”, lo dichiara la AslRM4.