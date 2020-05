Coronavirus, anche a Fiumicino curva giù. Sono 12 i casi positivi

“In base al nuovo aggiornamento sui contagi da coronavirus nel nostro Comune che la Asl Rm3 mi ha fornito poco fa, è possibile constatare che il numero continua a scendere, seppur lentamente: siamo a 12 persone positive e 23 in sorveglianza positiva”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “È un’ottima notizia – spiega –, siamo sulla strada giusta ma di certo non dobbiamo illuderci che l’emergenza sanitaria sia finita. Occorre ancora un certo rigore e mantenere prudenza, oltre che continuare ad attenersi a tutte le indicazioni di Governo e Regione sul distanziamento e la prevenzione da nuovi contagi. In particolare adesso che è possibile uscire di casa, vedere gli amici, andare nei bar, nei ristoranti, nei negozi o dal parrucchiere”.