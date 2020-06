Coronavirus, altri positivi. Oggi uno a Tolfa e un altro a Ladispoli

La Regione Lazio ha comunicato i nuovi casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4. Si tratta di una persona di Tolfa e una persona di Ladispoli. Si tratta di un paziente in fase di pre-ospedalizzazione e di un operatore socio sanitario. Su quest’ultimo la Asl precisa. “Si tratta di un operatore sanitario asintomatico del reparto medicina, di una ditta esterna. Grazie alla scrupolosità della direzione sanitaria è stato individuato immediata il caso di positività mediante tampone . Nell’immediato è scattato il piano di verifica e controllo, e sono stati effettuati i tamponi a tutto il personale e a tutti i pazienti ricoverati. In via cautelativa si è interdetto il ricovero e la dimissione nel reparto Medicina del San Paolo , finché non perverranno i risultati dei tamponi. Permane alta da parte dell’ azienda l’attenzione a tutti i protocolli di sicurezza.”

I tamponi. Dall’inizio dell’epidemia sono guarite 731 persone e sono stati effettuati 14.411 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale delle 88,00 % di tamponi sul totale del personale sanitario.

Lo schema. Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: ( si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Canale M. : 1 positivo

Cerveteri: 2 positivi

Civitavecchia : 3 positivi

Fiano R. : 2 positivi

Ladispoli: 2 positivi

S.Marinella : 1 positivo

Tolfa :1 positivo