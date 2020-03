Coronavirus, altri due decessi (due uomini di 60 e 63). 7 nuovi casi a Civitavecchia. 1 ad Allumiere

Sono 14 nuovi i nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. Deceduti due uomini di 60 e 63 anni con patologie preesistenti. 976 persone invece sono uscite dall’isolamento domiciliare. L’Ospedale San Paolo ha trasformato il reparto di medicina in reparto dedicato a al covid19 con 24 posti attivi che diventeranno 40 entro la prossima settimana. I nuovi casi sono così distribuiti: 2 a Ladispoli, 7 a Civitavecchia, 1 ad Allumiere, 1 a Formello, 2 a Cerveteri 1 a Sacrofano. Sono guarite tre persone, si tratta di due uomini di Civitavecchia che erano ricoverati allo Spallanzani e una donna di Bracciano in isolamento a casa. Per quanto riguarda i due decessi, sono due uomini entrambi di Civitavecchia. Nelle ultime 24 h sono stati effettuati 83 tamponi, si trovano attualmente 1968 persone in sorveglianza domiciliare, mentre 976 sono uscite dalla sorveglianza. Per quanto riguarda i dati complessivi per comuni dall’inizio dell’epidemia sono così suddivisi :

Allumiere: 4 positivi di cui un deceduto per un totale di 3 positivi attuali.

Anguillara: 6

Bracciano: 5 positivi di cui uno guarito per un totale di 4

Campagnano: 5

Canale M. :7

Capena: 2 positivi totali riscontrati di cui un deceduto per un totale di 1 positivo attuale

Cerveteri :17 positivi di cui 1 deceduto per un totale di 16 positivi attuali

Civitavecchia :117 positivi di cui 11 decessi e due guariti per un totale di 104 positivi attuali

Fiano:5

Formello :4

Ladispoli :20 positivi totali riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 19 positivi attuali

Manziana:18

Sacrofano :20

Sant’Oreste:1

Santa Marinella: 13

Tolfa: 7

Si evidenzia che i dati sono in costante evoluzione, un eventuale disallineamento può essere dato da numerosi fattori, come ad esempio un tampone effettuato in ospedale fuori territorio.