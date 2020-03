Coronavirus, altre restrizioni. Conte: “Chiudono tutte le attività commerciali”

Il Premier Giuseppe Conte è tornato in diretta tv per annunciare nuovi provvedimenti. "Chiudono tutte le attività commerciali, tranne quelli che vendono generi alimentari. La ristorazione è ok solo con consegne a domicilio. Stiamo dando prova di grande responsabilità, ma i risultati di questi sacrifici si vedranno solo fra un paio di settimane"

“Faremo un passo in avanti, dobbiamo andare per gradi, per vincere questa battaglia”. Il Premier Giuseppe Conte è tornato in diretta tv per annunciare nuovi provvedimenti. “Chiudono tutte le attività commerciali, tranne quelli che vendono generi alimentari. La ristorazione è ok solo con consegne a domicilio. Restano aperte banche e assicurazioni. Stiamo dando prova di grande responsabilità, ma i risultati di questi sacrifici si vedranno solo fra un paio di settimane. L’Italia ce la farà”.