Coronavirus, a Fiumicino salgono a 140 le persone positive

“Continua il trend in salita dei contagi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“I dati arrivati poco fa dalla Asl RM3 fotografano una situazione con 140 persone positive – spiega il sindaco – registrando una ulteriore crescita rispetto all’ultimo aggiornamento di ieri”.

“E’ evidente che in questa situazione, che riguarda molte aree del Paese – conclude il sindaco – Governo e Regioni decideranno nuove misure restrittive. E’ atteso per le prossime ore un nuovo provvedimento del Presidente del Consiglio deciso di concerto con i presidenti delle Regioni, tenendo conto delle indicazioni del comitato tecnico-scientifico”.