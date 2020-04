Coronavirus, a Fiumicino i contagi tornano a salire

"Purtroppo il numero dei positivi torna a 25 - piega il sindaco - mentre sono 43 le persone in sorveglianza attiva", afferma il sindaco Montino

“Alle ore 14 di oggi la Asl RM3 mi ha mandato l’aggiornamento sulla situazione in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Purtroppo il numero dei positivi torna a 25 – piega il sindaco – mentre sono 43 le persone in sorveglianza attiva”. “E’ la dimostrazione che nonostante il dato nazionale, l’emergenza non è finita – conclude Montino – e che è fondamentale continuare a tenere alta l’attenzione e seguire le misure di sicurezza”.