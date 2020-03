Coronavirus, a Civitavecchia sempre tanti contagi: oggi 6. Uno a Santa Marinella. Altri tre decessi

Si comunicano i casi positivi odierni riscontrati oggi nel territorio della Asl Roma 4. Si tratta di 13 casi così suddivisi: 6 a Civitavecchia, 1 a Santa Marinella, 2 a Filacciano, 1 a Formello, 1 a Sacrofano, 1 a Bracciano, 1 a Sant’Oreste. Si è riscontrato un nuovo guarito, si tratta di una donna di 39 anni ricoverata allo Spallanzani, proveniente dal comune di Fiano Romano. Sono avvenuti 3 decessi, un uomo di Civitavecchia di 72 anni, una donna di 84 anni ricoverata a medicina proveniente dalla RSA Madonna del Rosario, una donna di Bracciano di 83 anni. Sono stati effettuati 82 tamponi nelle ultime 24 h, 2348 persone sono in sorveglianza mentre 1206 sono uscite dalla sorveglianza. Il totale dei casi positivi finora riscontrati suddiviso per comuni è il seguente :

Allumiere :6 positivi riscontrati di cui 2 deceduti per un totale di 4 positivi

Anguillara :10

Bracciano: 11 positivi riscontrati di cui 1 decesso e 1 guarito per un totale di 9 positivi

Campagnano : 5

Canale M :7

Capena: 3 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 2 positivi

Cerveteri : 25 positivi riscontrati di cui 2 decessi per un totale di 23 positivi

Civitavecchia :146 positivi riscontrati di cui 2 guariti e 15 decessi per un totale di 129 positivi

Fiano R : 7 positivi riscontrati di cui 1 guarito per un totale di 6 positivi

Filacciano:2

Formello:5

Ladispoli :24 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 23 positivi

Manziana :25

Mazzano :1

Morlupo:1

Riano:1

Sacrofano :25

Sant’Oreste: 2

Santa Marinella :16 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 15 positivi

Tolfa: 5

Si specifica che eventuali disallineamenti dei dati possono essere dati da numerosi fattori, tra cui il ricovero di un positivo presso un ospedale extraterritorio