Coronavirus, 5 nuovi casi positivi al Covid-19 a Tarquinia

Sono 5 i nuovi casi positivi al coronavirus accertati nel Comune di Tarquinia. Lo rende noto lo stesso ente, spiegando che la notizia sui contagi è stata comunicata oggi dal Policlinico Gemelli alla Asl Viterbo. Le persone accertate positive nel comune di Tarquinia appartengono tutte allo stesso nucleo familiare. Il Team operativo Coronavirus, tramite i professionisti psicologi che operano al suo interno, ha già informato i cittadini interessati circa l’esito dei tamponi eseguiti. Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 101 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 32 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 6 sono ricoverate in Terapia intensiva, 3 all’ospedale Spallanzani. Fermo a 2 il numero dei deceduti. Per la prima volta oggi, dall’inizio dell’emergenza COVID-19, il numero dei cittadini usciti dal regime di isolamento domiciliare fiduciario (665) è superiore a quello degli isolamenti tuttora in corso (569).