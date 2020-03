Coronavirus, 46 casi positivi alla Rsa di Civitavecchia

Sono 44 i nuovi casi positivi di oggi, la gran parte alla RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia, dove complessivamente vi sono stati 46 casi positivi, struttura che è stata isolata. 8 sono operatori sanitari della Rsa, 26 sono i pazienti della Rsa, 13 sono sparsi sul territorio (ma mancano ancora i Comuni di riferimento). Si stanno adottando tutte le misure necessarie da parte della Asl Roma 4 con l’amministrazione comunale per garantire la sorveglianza, il monitoraggio dei casi e la sicurezza degli operatori sanitari. La Asl Roma4 specifica che i 44 casi odierni registrati oggi sono così suddivisi: 31 riscontrati nella RSA, 2 a Sacrofano (due donne), 8 a Civitavecchia (sei donne e due uomini), 2 a Ladispoli (un uomo e una donna), 1 ad Anguillara (donna). Ecco i numeri nelle altre Asl.

Asl Roma 1: 18 nuovi casi positivi. 515 persone sono usciti dalla sorveglianza. Si sta attrezzando il padiglione D dell’Ospedale San Filippo Neri per 40 posti

Asl Roma 2: 18 nuovi casi positivi. 44 persone sono usciti dalla sorveglianza. Isolata la Casa di Riposo Giovanni XXIII che ospita 66 anziani. Tutte le suore che lavorano all’Ospedale Vannini sono negative al tampone. Da domani disponibili ulteriori 32 posti letto che diventeranno 62 all’Ospedale Pertini

Asl Roma 3: 14 nuovi casi positivi. 312 persone sono usciti dalla sorveglianza. Si sta attrezzando il piano terra dell’Ospedale Grassi per ulteriori 38 posti letto. Disponibili al CPO 14 posti per pazienti positivi in isolamento domiciliare

Asl Roma 5: 19 nuovi casi positivi. 774 persone sono usciti dalla sorveglianza. Dal 28 Marzo disponibili ulteriori 14 posti di terapia intensiva. Nomentana Hospital 18 casi positivi, attivato isolamento e sorveglianza del personale

Asl Roma 6: 22 nuovi casi positivi. 66 persone sono usciti dalla sorveglianza. Prosegue l’isolamento dell’istituto religioso di Grottaferrata. Già operativi ulteriori 20 posti di pneumologia covid-19 all’Ospedale dei Castelli da implementare a 60.

Asl Frosinone: 22 nuovi casi positivi. 2 decessi: uomo di 62 anni proveniente dal San Raffaele e donna di 78 all’Ospedale Spaziani, entrambi con pluripatologie pregresse. 70 persone sono usciti dalla sorveglianza. Isolata la RSA di Cassino. Si ravvisano criticità anche alla Casa di Cura Ini – Città Bianca di Frosinone

Asl Latina: 20 nuovi casi positivi. Deceduto il paziente 1 di Fondi, uomo di 81 anni con pluripatologie pregresse. 1237 persone sono usciti dalla sorveglianza. Continuano i lavori per ampliamento da domani di 12 posti letto di terapia intensiva all’Ospedale di Gaeta

Asl Rieti: nessun nuovo caso positivo. **Guarita la paziente 1, donna di Fara Sabina**. 38 persone sono usciti dalla sorveglianza. Entro domani disponibili ulteriori 14 posti

Asl Viterbo: 16 nuovi casi positivi. 471 persone sono usciti dalla sorveglianza. Entro il 25 Marzo saranno attivati ulteriori 30 posti di malattie infettive