Coronavirus, 4 nuovi casi. Due sono di Civitavecchia

Sono 4 i nuovi casi positivi nella Asl Roma4 nelle ultime 24 ore, secondo i dati diramati dalla Regione Lazio. Si tratta di una ragazza 18enne di Formello tornata dalla Croazia, di una donna di 90 anni di Riano della Comunità alloggio anziani Villa Ada e due di Civitavecchia, rispettivamente una donna di 30 e un uomo di 38 anni, collegati ad un caso noto e isolato a Civitavecchia.

Le voci. Intanto in relazione ad alcune voci messe inopportunamente in giro attraverso social e whatsapp (“il negozio o l’attività X è stato messo in quarantena”, la piscina Y è stata chiusa”) legate a presunte frequentazioni delle persone contagiate, iniziano a piovere denunce per diffamazione e procurato allarme.

I tamponi. Dall’inizio dell’epidemia sono guarite 770 persone e sono stati effettuati

18.526 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale del 90,24 % di tamponi sul totale del personale sanitario.

Test. Indagine di sieroprevalenza al 13 agosto: 3457 test eseguiti. 3375 test negativi. 82 test positivi.

Lo schema. Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: ( si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Allumiere: 1 positivo

Bracciano: 1 positivo

Campagnano: 1 positivo

Capena: 2 positivi

Castelnuovo di Porto : 1 positivo (un positivo riscontrato sulla nave è stato trasferito alla struttura convenzionata)

Cerveteri: 4 positivi

Civitavecchia: 4 positivi

Fiano R. : 2 positivi

Formello: 2 positivi

Ladispoli : 1 positivo

Riano: 2 positivi