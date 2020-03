Coronavirus, 22 casi nel Lazio. Per gran parte contatti con area lombarda

“Nella giornata odierna abbiamo 22 casi di Covid 19 sul territorio regionale. Stiamo completando le indagini epidemiologiche per tre situazioni ma sulle altre sono contesti

che hanno avuto contatti con territori in prevalenza della Lombardia, in particolare modo con l’area del bergamasco, un caso con l’Emilia Romagna, tre col Veneto e due che provengono da territori extranazionali: uno dall’Iran e uno da Zanzibar”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, riferendo in Consiglio regionale sulla situazione del Coronavirus nel Lazio. “Attualmente la situazione nella nostra regione è sotto controllo ma ci stiamo preparando a tutti gli scenari possibili,

non perchè abbiamo previsioni nefaste ma perchè è nostro compito prepararci a un’ evoluzione peggiorativa della situazione”, ha aggiunto D’Amato annunciando anche che “nella giornata odierna saranno dimesse dallo Spallanzani 22 persone che non hanno bisogno di rimanere nell’istituto”.