Cordoglio per la morte dello stilista Renato Savi. Tanti messaggi anche sui social

“Ci ha lasciato Renato Savi, stilista civitavecchiese. La sua sapiente mano ha disegnato splendide opere d’arte, che hanno accompagnato generazioni di donne all’altare. Un giorno triste per chi ha reso ancora i giorni più belli della vita di tante spose ancora più luminosi”. Così il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco. Il cordoglio anche sui social, davvero in tanti si son uniti all’abbraccio dei cari per una persona e un professionista, particolarmente apprezzato.