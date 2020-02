Coranavirus, incontro in Prefettura. Donetti e Bruno ai sindaci: ”Attenersi sempre alle linee guida”

Si sono svolti ieri, mercoledì 26 febbraio, due vertici in Prefettura per fare il punto sull’allarme Coronavirus in provincia di Viterbo. Uno con i sindaci, l’altro con le associazioni di categoria e i sindacati. Il prefetto Giovanni Bruno e il direttore generale della Asl Daniela Donetti, hanno assicurato che la situazione è sotto controllo. Ad aprire la conferenza ci ha pensato il Prefetto Bruno che ha tranquillizzato i presenti confermando che nel viterbese non esiste alcun caso risultato positivo al Coronavirus e ha consegnato una cartellina contenente le linee guida dettate dalla Regione Lazio.

Chi mette in giro voci false sarà denunciato. “Girano troppe informazioni sbagliate – ha specificato la Donetti – che finiscono per allarmare i cittadini”. Dal punto di vista tecnico è stato predisposto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle un triage separato per chi si presentasse appositamente per il Coronavirus. Verranno messe sotto osservazione le persone con infezione respiratoria acuta, che presentino febbre, tosse e dispnea e che sono state a stretto contatto con una persona contagiata, o che probabilmente lo è stata, oppure che abbiano lavorato in strutture sanitarie dove sono stati ricoverati pazienti che hanno contratto il Coronavirus. Per accogliere eventuali casi di Coronavirus sono stati predisposti i locali fino a un po’ di tempo fa occupati dal vecchio blocco operatorio di Belcolle. Da oggi sarà inoltre attivo un nuovo numero verde oltre ai conosciuti 112 e 1500. Si tratta dell’800.188.800 dedicato ai viterbesi che avvertono sintomi riconducibili al virus.