Coppia non si ferma all’alt dei Carabinieri, fermata dopo un lungo inseguimento

Un lungo inseguimento si è concluso soltanto dopo diversi minuti sul ponte di via Roma, a Ladispoli. E’ quanto accaduto pochi giorni fa, mercoledì scorso nello specifico, quando un’auto con a bordo una coppia, non si sarebbe fermata all’alt dei Carabinieri. Una volta che la corsa dei fuggitivi è terminata, la cosa curiosa è che le forze dell’ordine, nel frattempo si era unita anche una volante della Polizia, avrebbero trovato circa 4 mila euro. Dove? L’ingente somma di denaro sarebbe stata nascosta nel reggiseno della donna. I due sono stati fermati per resistenza a pubblico ufficiale.