Coppa Italia, le pagelle: Fatarella sontuoso, La Rosa decisivo. Vittorini imbavagliato

Una semifinale incandescente, che premia la voglia di vincere del Civitavecchia Calcio e condanna l’atteggiamento rinunciatario della Cimini. Ecco le pagelle più significative della partita di ieri.

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920

Fatarella: 8. Annulla letteralmente l’avversario più difficile, forse l’attaccante più forte del campionato. Prestazione sontuosa del difensore civitavecchiese.

Serpieri: 7,5. Forma con il compagno di reparto una coppia quasi perfetta, dando ragione alla società che nel mercato invernale lascia partire Scardola. Il gol è un quid in più che fa la differenza.

Serpieri, ha segnato il 2-0

La Rosa: 7,5. Prova di grande orgoglio e attaccamento alla maglia. E’ l’ultimo ad arrendersi e non a caso segna la rete della qualificazione. Decisivo.

POLISPORTIVA FAVL CIMINI

Bertollini: 7. Tiene a galla la sua squadra finché può, soprattutto nel primo tempo con un paio di interventi top. Capitola nel finale con il resto dei compagni.

Maggese: 6. E’ uno dei più attivi in mezzo al campo, in una giornata nera per la Cimini, dove si pensa soltanto a non prenderle. Regala il gol dell’illusione.

Vittorini

Vittorini: 5. Premessa: probabilmente è l’attaccante più forte del girone e una partita storta non cambia certo la storia, fatta di gol e prodezze. Ma ieri non l’ha vista mai, merito anche e soprattutto di una difesa nerazzurra impeccabile.