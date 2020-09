Coppa Italia, il derby fra Ladispoli e Cerveteri si giocherà a porte aperte

Sarà a porte aperte, a capienza però ridotta, il derby di Coppa Italia in programma il 20 settembre all’Angelo Sale fra il Ladispoli ed il Cerveteri. Dopo giorni di dubbi è stata la società ladispolana a fare chiarezza.

Il comunicato. “Il Ladispoli Calcio a seguito degli articoli apparsi sulla stampa nella giornata di ieri, dopo aver interpellato la Questura di Civitavecchia e la LND Lazio comunica che il decreto emanato dal Governo il 7 Settembre non modifica quello entrato in vigore il 6 Agosto, pertanto il derby del 20 Settembre in programma allo stadio Angelo Sale si giocherà a Porte Aperte a capienza ridotta, tutte le informazioni in merito alla vendita dei biglietti verranno comunicate nei prossimi giorni.”