Coppa Italia di Promozione, vince il Cerveteri. Pareggiano Tolfa e Santa Marinella

Andata dei sedicesimi di Coppa Italia di Promozione che lascia ben sperare per il passaggio del turno alle squadre locali scese in campo ieri pomeriggio. Ad aver vinto è stato solo il Città di Cerveteri che con un gol di Minelli ha superato al “Galli” il Fiumicino. Pareggio casalingo per 1 a 1 per il Tolfa contro l’Ottavia: vantaggio collinare con Superchi su rigore e gol dei romani sempre dagli undici metri a dieci minuti dalla fine. Termina sul 2 a 2 infine la sfida a Roma contro il Morandi del Santa Marinella 1947: sotto di due rete i santamarinellesi riescono a riequilibrare le sorti del passaggio del turno grazie ad una autorete e un gol di Gallitano. Tre risultati che lasciano dunque aperto il discorso di qualificazione agli ottavi che si deciderà nella partite di ritorno in programma il 15 novembre.