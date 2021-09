Coppa Italia di Promozione, il Tolfa supera 3-2 il Santa Marinella. KO anche il Borgo San Martino

A salvare il Tolfa il rigore parato da Nunziata su Di Fiandra nei minuti di recupero. Per il NBS, per due volte in vantaggio e due volte recuperato, fatale la lotteria dei rigori

Va al Tolfa il derby in programma nel primo turno di Coppa Italia di Promozione. La squadra allenata dal tecnico Daniele Fracassa ha superato per 3-2 il Santa Marinella al termine di una gara avvincente. I padroni di casa infatti erano andati in vantaggio con due gol realizzati in pochi minuti da Gaudenzi all’11’pt e Del Prete un minuti dopo. Nella ripresa i ragazzi di mister Salipante al 29’st accorciavano le distanze con Gallitano ma i padroni di casa cinque minuti con Montironi si portavano sul 3-1. Gli ospiti però non mollavano e meno di un minuto dopo accorciavano le distanze con Mangiano. Nel recupero l’episodio forse fondamentale con il Santa Marinella che riusciva a conquistare un calcio di rigore di cui si incarica per la realizzazione Di Fiandra ma Nunziata intuendo l’angolo salvava il risultato.

Eliminato anche il Borgo San Martino che in casa ha perso ai rigori contro l’Athletic Soccer Academy. Durante i tempi regolamentari i gialloneri si erano portati due volte in vantaggio con Gabrielli al 12’pt e Paraschiv al 37’st ma gli ospiti erano riusciti a rispondere colpo su colpo. Nella lotteria dei rigori è di Esposito l’errore decisivo che consegna alla compagine avversaria il passaggio del turno.