Coppa di Promozione, tre pareggi e tanti gol per le locali

Mercoledì pomeriggio nel segno del pareggio per le compagini locali che sono scese in campo per l’andata dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Promozione. Ad aver chiuso la propria trasferta senza reti è stato il Città di Cerveteri impegnato sul terreno di gioco della Nuova Pescia Romana. Pareggio in rimonta invece per il Santa Marinella che in casa del Fregene Maccarese prima va in vantaggio con Tabarini e poi a un minuto dal novantesimo trova la rete del definitivo 2 a 2 con Catracchia. Botta e risposta con tante emozioni la partita giocata allo “Scoponi” tra il Tolfa e il Borgo Palidoro terminata sul 4 a 4. A trascinare i collinari è stata una tripletta di Moretti, a cui si aggiunge un gol di Salvato. Tre risultati che lasciano le porte aperte per il passaggio del turno che si deciderà nelle gare di ritorno in programma l’11 ottobre.