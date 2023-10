Coperture per piscina: gli exterior design premiano lo stile minimal della tapparella

Le coperture per piscine sono opere dalla massima funzionalità, al tempo stesso in grado di esaltare l’area relax del proprio spazio outdoor. Queste opere, che possono essere installate sia su piscine in costruzione sia su piscine esistenti, sono in grado di assicurare il meglio in termini di performance, proteggendo la piscina dallo sporco ed evitando potenziali cadute accidentali in acqua. Al giorno d’oggi, in particolare, tra le proposte più apprezzate è possibile annoverare le tapparelle, soluzioni in cui l’estetica incontra la praticità.

Coperture a tapparelle per piscine: lo stile minimal che esalta l’outdoor. Grazie al loro assetto piatto e a uno stile minimal e contemporaneo, le tapparelle per piscina hanno la capacità di concentrare tutta la loro funzionalità in un’esclusiva forma mimetica che preserva l’eleganza di linee e arredi, senza alterare l’assetto del giardino. Questa copertura, infatti, aderisce perfettamente allo specchio d’acqua, evitando l’aggiunta di ulteriori volumetrie e mantenendo intatti spazi e prospettive. Questo fa sì che l’opera sia sempre in sintonia con le architetture dell’outdoor, favorendo il superamento dei classici limiti spaziali in aree dalle metrature ridotte e preservando gli orizzonti in territori con vista su scenari suggestivi. Non a caso, rappresenta la soluzione più indicata per piscine edificate su aree panoramiche o circondate da scorci suggestivi, così come per quei water place incastonati in contesti paesaggistici di pregio, in cui l’esigenza di preservare le vedute è una vera e propria necessità. Scegliere una copertura a tapparella permette inoltre di optare per un’opera capace di adattarsi a qualsiasi tipologia di piscina: la tapparella copre perfettamente piscine interrate così come piscine fuori terra e, oltre a essere una soluzione indicata per le piscine a sfioro, garantisce risultati esteticamente impeccabili anche quando si tratta di assicurare una copertura a piscine di forma particolare. L’ulteriore vantaggio è che, affidandosi ad aziende specializzate come, per esempio Abritaly, ogni dettaglio della tapparella per piscina – dal colore delle doghe al sistema di scorrimento del rullo – può essere personalizzato.

I modelli di copertura a tapparelle per piscine di design. In base all’ubicazione del rullo e dell’apparato di avvolgimento, le coperture a tapparella possono essere installate scegliendo tra diverse soluzioni. Abritaly, per esempio, forte di un’esperienza sul mercato di oltre 40 anni, mette a disposizione tre diversi assetti, tutti caratterizzati da un design 100% italiano. Innanzitutto, è possibile optare per la tapparella Junior, una soluzione essenziale e raffinata in cui il rullo, sorretto da montanti in acciaio inox dai colori personalizzabili, è posto all’esterno della piscina. Ci sono poi le coperture a tapparella con panchina, delle opere nelle quali il rullo è nascosto all’interno di un’elegante panca in PVC o WPS dai colori personalizzati. Posta su un lato della vasca, la panca funge da comoda seduta o da elegante elemento d’arredo outdoor, senza contare che può essere spostata completamente per restituire al bordo piscina il suo aspetto originario. La copertura che presenta l’assetto più discreto per gli esterni è la tapparella immersa, che ha la particolarità di prevedere l’installazione del rullo in un punto al di sotto della superficie dell’acqua. L’apparato può essere posto indifferentemente in prossimità del bordo libero o sul fondo, coperto da una pedana calpestabile, in quest’ultimo caso per mimetizzarsi con la piscina e preservare completamente lo spazio dedicato alla balneazione. La copertura a tapparella immersa, così come tutte le altre proposte di questo tipo, ha inoltre il vantaggio di assicurare un azionamento completamente motorizzato, favorendo la messa in sicurezza della vasca con la massima praticità possibile.