Convocato per venerdì 23 il consiglio comunale di Tarquinia

Convocato il Consiglio Comunale di Tarquinia in seduta straordinaria ed urgente ed in prima convocazione per venerdì 23 aprile 2021 alle ore 10,00.

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio;

2. Signora Betsi Zacchei nominata assessore-cessazione dalla carica di consigliere comunale – Subentro del consigliere signor Paolo Tombini e sua convalida;

3. Dimissioni della carica di consigliere del signor Maurizio Conversini – Surroga con la signora Arianna Centini e sua convalida.

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 73 del D.L. 17.03.2020, n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24.04.2020, n. 27, e della disciplina contenuta nel provvedimento del Presidente del Consiglio, prot. 40823 del 26.11.2020, la riunione si svolgerà in videoconferenza, con la possibilità per i singoli partecipanti di intervenire in luoghi diversi dalla sede

comunale, in modo simultaneo ed in tempo reale.

La seduta sarà come di consueto trasmessa sui canali del Comune.