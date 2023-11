Convocato per il 13 novembre il consiglio comunale, si decide sulla cittadinanza onoraria ad Assange

Si terrà il 13 novembre prossimo alle ore 8,30 il consiglio comunale in aula Pucci. Primo punto all’ordine del giorno fra le mozioni e interrogazioni quella sulla cittadinanza onoraria a Julian Assange. L’ha presentata il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle. “Julian Assange è un giornalista noto a livello globale per essere il fondatore di WikiLeaks, un’organizzazione che si è impegnata, nel corso degli anni, a puntare un faro su crimini commessi dalle grandi potenze occidentali, anche attraverso la diffusione di documenti riservati. A causa di quello che dovrebbe essere il normale modus operandi per un giornalista, Julian Assange è detenuto da più di 10 anni (di cui una parte passati nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra) e attualmente dovrebbe essere estradato negli USA dove rischia più di 100 anni di galera per aver svelato dei veri e propri crimini di guerra perpetrati dagli americani in Afghanistan e in Iraq. La concessione della cittadinanza onoraria a Julian Assange riflette il riconoscimento da parte della città di Civitavecchia del suo coraggio”, scrivono i pentastellati. Assange ha ottenuto il riconoscimento in diverse città italiane, fra cui Roma e Napoli.