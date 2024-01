Convocato nuovo consiglio comunale, solo o quasi per definire l’ennesimo assetto delle commissioni

Conseguenze dell'andirivieni fra politici di maggioranza, in questo o in quell'altro partito. Cambi di casacca che sono stati a dir poco frequenti in questi 4 anni e mezzo e che determinano l'ennesimo riassetto delle commissioni consigliari

Si terrà in modalità mista venerdì dalle 8,30. Parliamo del consiglio comunale che all’ordine del giorno, oltre all’allegato A, notoriamente dedicato alla discussione su mozione e interrogazioni, nell’allegato B, di solito quello con la vera “ciccia”, annovera solo una serie di approvazioni di verbale, ma soprattutto la “MODIFICA ASSETTO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 119 DEL 13/11/2023.”. Conseguenze dell’andirivieni fra politici di maggioranza, in questo o in quell’altro partito. Cambi di casacca che sono stati a dir poco frequenti in questi 4 anni e mezzo e che determinano l’ennesimo riassetto delle commissioni consigliari.