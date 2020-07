Convocato il consiglio dell’Università Agraria di Tarquinia

Il Presidente del Consiglio Consiglio Alessandro Guiducci ha convocato il Consiglio di amministrazione in sessione straordinaria presso la Sala Consiliare del Comune di Tarquinia, per venerdì 24 luglio 2020 ore 17.00 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

– Approvazione verbale seduta consiliare precedente

– Dimissioni della carica di Consigliere sig. Serafini Andrea. Surroga

– Dimissioni della carica di Consigliere sig. Fattori Alessio. Surroga

– Modifica art. 19 comma 1 Statuto Università Agraria di Tarquinia. Determinazioni

– Modifica art. 47-48-49-51 Statuto Università Agraria di Tarquinia. Determinazioni

– Comunicazioni del Presidente e degli Assessori

—‐————–

Nota: si ricorda che per il rispetto delle norme di contenimento Covid-19 l’ingresso del pubblico sarà contingentato dalle autorità locali di Polizia.