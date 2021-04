Controlli su norme anti-covid, 300 persone fermate e 11 sanzioni

Sono proseguiti anche questo fine settimana i servizi anti-covid della Polizia di Stato nel comune di Civitavecchia e sul litorale. Durante i servizi che hanno visto impegnate pattuglie del Commissariato della Polizia di Stato di Viale della Vittoria, delle sezioni operative della Questura di Roma e la collaborazione della Polizia locale e della Guardia di Finanza, sono state identificate circa 300 persone e 150 veicoli. Sono stati controllati numerosi esercizi commerciali, autorizzati ad esercitare in zona rossa al fine di verificare il rispetto delle norme anti-covid. I servizi si sono svolti nei comuni di Civitavecchia e Ladispoli. Durante i controlli sono state elevate 11 sanzioni amministrative a persone per il non rispetto delle norme anti-covid. I controlli si sono svolti con l’impiego di numerose pattuglie, anche appiedate.