Controlli interfoze contro la movida selvaggia, il bilancio del venerdì notte

Nella serata di ieri, si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio interforze in Civitavecchia, finalizzato alla prevenzione dei reati, degli illeciti amministrativi, abusivismo commerciale e violazione alle norme sulla somministrazione di cibi e bevande, in particolare nei luoghi interessati dal fenomeno della c.d. “malamovida”. Con la Polizia di Stato hanno concorso ai servizi anche personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con l’impiego di numerose pattuglie, dei rinforzi inviati dalla Questura di Roma, del personale dei NAS e delle unità cinofile della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Sono state 224 le persone controllate, di cui 54 con precedenti, 139 i veicoli fermati di cui 1 sottoposto a sequestro e 9 le sanzioni al Codice della Strada. Durante il servizio sono stati controllati 30 soggetti sottoposti a Misure cautelari e alternative. Dodici le persone denunciate di cui 9 all’Autorità Amministrativa. L’attività di controllo interforze è stata estesa anche ai locali ubicati nelle zone interessate dal fenomeno della movida estiva con 13 locali sottoposti ad ispezione, 1 proposta di sospensione della licenza, 4 sanzioni amministrative e 2 esercizi commerciali per cui sono in corso verifiche amministrative sulle autorizzazioni.