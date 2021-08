Controlli della movida, prende a colpi di casco un coetaneo: denunciato dalla Polizia

Proseguono controlli degli agenti del Commissariato di Polizia di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, nei luoghi della movida per garantire la sicurezza dei cittadini e dei titolari delle attività commerciali nonché per verificare il rispetto delle norme sul distanziamento sociale e l’uso dei dispositivi di protezione individuale. Complessivamente sono state indentificate 190 persone e controllati 109 veicoli. Nell’ambito dei servizi, sono stati effettuati numerosi posti di controllo durante i quali sono state elevate 7 sanzioni amministrative per altrettante violazioni al Codice della Strada ed un automobilista è stato inoltre denunciato per guida senza patente. L’uomo, fermato per il controllo di Polizia, ha iniziato ad inveire contro gli agenti insultandoli, minacciandoli e rifiutandosi di fornire un documento d’identità. L’uomo è stato pertanto denunciato in stato di libertà per minacce e oltraggio a Pubblico Ufficiale nonché per il Rifiuto di fornire le generalità. Durante i servizi approntati per contrastare il fenomeno della “malamovida”, gli agenti delle volanti, prontamente intervenuti su segnalazione della Sala Operativa, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per lesioni un giovane civitavecchiese. Il ragazzo, per motivi ancora da accertare, poco prima, aveva colpito un coetaneo in pieno volto, con un casco. La vittima, dopo aver chiamato il 113, fornendo una sommaria descrizione dell’aggressore, ha atteso in strada l’arrivo dei poliziotti che, dopo aver accertato le sue condizioni fisiche, hanno effettuato una serrata ricerca del ragazzo, rintracciandolo mentre cercava di confondersi tra i numerosi avventori di un chiosco.