Controlli covid, potenziato il drive-in a largo della Pace. Code dagli sbarchi

Proseguono le verifiche a largo della Pace per gli sbarchi dalla Sardegna. La Asl Roma4 ha potenziato l’operatività del sito con sei infermieri in più, anche in relazione all’aumento significativo dei passeggeri che passano al drive-in per controllare se hanno contratto o meno il coronavirus. Al controllo anche vacanzieri provenienti da regioni diverse rispetto alla Sardegna. Ad esempio dalla Sicilia o turisti che arrivano in aereo da Olbia o Cagliari ma che hanno l’intenzione di fare il test. L’incremento delle operatrici dovuto anche all’inizio dei test rapidi, quelli che da giorni vengono già effettuati negli aeroporti.