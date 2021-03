Controlli anti-covid, chiuso bar in centro. Sanzionati i ragazzi in assembramento

Nel pomeriggio di venerdì gli agenti di Commissariato di Civitavecchia, sono intervenuti presso un chiosco bar nel centro cittadino dove venivano somministrate bevande e alimenti in violazione delle norme anti assembramento. I poliziotti, giunti sul posto oltre le ore 18, orario consentito dal DPCM sul contenimento del contagio da Covid-19, hanno trovato numerosi giovani intenti a consumare sia ai tavoli che in piedi, nel locale e nel dehors, senza alcun rispetto delle norme sul distanziamento. Il titolare del locale è stato sanzionato per 800 euro di multa e la chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni. Mentre i 15 avventori sono stati tutti sanzionati per il mancato rispetto del distanziamento.

Altre verifiche e denunce. I controlli sono proseguiti anche nelle giornate di sabato e domenica, con l’entrata in vigore del nuovo DPCM. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di viale della Vittoria, diretto da Paolo Guiso durante i servizi, che hanno visto impegnate numerose pattuglie anche della Sezione Operativa della Questura di Roma, hanno identificato oltre 100 persone e controllati 28 esercizi commerciali. Al termine della attività due persone sono denunciate all’Autorità Giudiziaria per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e altre due sono state sanzionate per il mancato rispetto della normativa anti Covid. Sequestrati 2,43 gr. di cocaina e 24,7 gr di hashish.