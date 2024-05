Controlli alle attività commerciali, una denuncia per vendita di alcol ad un minore

Attività di verifica che si è concentrata su Thaon de Revel. Al gestore di un secondo locale sono state contestate diverse mancanze sul piano igienico - sanitario ed elevate sanzioni pecuniarie per un totale di oltre tremila euro

Oltre al controllo della circolazione stradale, eseguito sulle principali arterie di comunicazione del comune litoraneo e che ha portato al ritiro di 2 patenti e a segnalare alla locale Procura della Repubblica un automobilista sorpreso alla guida della sua vettura con quasi il triplo del tasso alcolemico consentito, le attività di verifica del comando locale dei Carabinieri, svolte unitamente ai Carabinieri del N.A.S. di Roma, sono state concentrate nei confronti di vari esercizi commerciali insistenti sul Lungomare Thaon di Revel. Per il titolare di uno di questi locali è scattata la denuncia per vendita di sostanze alcoliche a un minore, mentre al gestore di un secondo locale sono state contestate diverse mancanze sul piano igienico – sanitario ed elevate sanzioni pecuniarie per un totale di oltre tremila euro.